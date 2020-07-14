大陸海關最新數據顯示陸美貿易協議正在得到執行。海關總署新聞發言人李魁文週二稱，上半年大陸對美國出口下降8.1%，自美國進口下降1.5%，貿易順差減少10.8%；並強調陸美雙方應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實陸美第一階段經貿協議。

李魁文在國新辦發佈會上稱：「我們認為，陸美互為重要的貿易夥伴，陸美經貿合作也是互利共贏的，我們在應對突發疫情的困難面前，仍然在信守承諾、履行協議。」

他指出，上半年，自美進口降幅低於整體進口1.8個百分點，協議正在得到執行。在當前形勢下，雙邊經貿關係健康穩定發展，對維護陸美兩國經濟穩定、對推動全球經濟盡快擺脫疫情影響都具有十分重要的意義。

據其介紹，今年上半年，陸美貿易總值1.64萬億元人民幣，同比下降6.6%；對美出口1.25萬億元，自美進口3,956.2億元，貿易順差8,517.4億元。

他並稱，大陸外貿發展面臨不穩定不確定因素較多，加之陸美貿易摩擦影響，下半年出口形勢依然複雜。

上半年，大陸外貿進出口雖下降，但降幅較一季度明顯縮減了3.3個百分點，上半年外貿進出口整體表現好於預期。大陸外貿發展韌性足、迴旋餘地大，隨著一系列穩外貿政策措施效應的持續釋放，有信心穩住外貿基本盤，努力實現進出口促穩提質。

李魁文稱：「國內疫情防控形勢向好，率先推動企業復工復產，對進出口形成了有力支撐。」

他指出，二季度大陸與主要貿易夥伴進出口大多數實現增長，表現最為搶眼的是東盟，得益於該地區整體疫情防控形勢相對較好，且近年來與大陸經貿合作持續深入，產業鏈結合更加緊密，雙邊貿易穩步增長。

(中時電子報)