全台搶攻三倍券大餅，新北市經發局計畫在超商成立「新北特色專區」，供新北市在地商家進駐，目前選定7-11、萊爾富2大業者，提供實體店面、預購型型錄、虛擬平台3種上架方案，並予以上架商家3000至2萬元不等補助費，最快下周前公布詳細方案，開放有興趣的商家申請。

經發局商業發展科說明，日前廣徵有意合作的便利超商，經過審核後，昨敲定為711、萊爾富2大超商；實體門市部分，將成立「新北特色產品專區」，預計全新北市至少100間門市加入，若成效不錯，有望拓點到其他縣市，讓全台各大超商都能買到新北市特色產品。

此外，商家也可選擇「預購型錄」、「虛擬通路」2種線上模式，前者將商品刊登至實體DM，採預購模式吸引消費者購買，後者則上架超商推出的APP，消費者點進「新北特色專區」，所有新北在地商品即可一目了然。

經發局商業發展科指出，上架超商可大幅增加產品曝光度，但高昂的上架費、手續費往往讓商家望之卻步，這次配合振興方案，經發局正和業者談妥，盡量降低上架費、抽成比例，也針對申請上架的業者給予相關補助，從3000到2萬元不等，盼透過壓低成本、降低售價，吸引消費者購買，補助金額仍在研議中。

除了上架超商平台外，新北市也將與美食外送平台合作，補助新北市餐飲業者上架優惠，包括上架費、檢驗費、攝影費等，盼吸引更多餐飲業者美食外送平台，搶攻宅經濟商機，目前正在徵選合作的外送平台。

(中時 )