由恐怖片大廠「布倫屋」推出的強檔恐怖新片《守靈魘》，找來《羅根》戴夫戴維斯（Dave Davis）、《我和我的不完美老爸》梅納許路斯提格（Menashe Lustig）、《飢餓遊戲：星火燎原》林恩科恩（Lynn Cohen）共同主演。劇情描述正統猶太教（Orthodox Judaism）底下的分支「哈西迪猶太教」（Hasidic Judaism）的習俗，他們需要高度遵從猶太律法，並由猶太社區成員為亡者守靈。

由戴夫戴維斯飾演的角色，便是一位兼職守靈人，儘管聯繫人透露沒人敢接下這個請託，他仍不信邪地踏入房子，逐漸感受到一些不尋常的靈異事件，甚至引來殺身之禍。導演大膽嘗試從未有人觸碰過的古老猶太傳說，這些民間習俗與禁忌，也將讓觀眾體驗到前所未有的恐懼。首度執導劇情長片的凱思湯瑪斯擔任編導，他表示：「本片故事背景建立在一個古老的猶太傳說之上，也特別提到在紐約布魯克林的哈西迪猶太人社區，以及他們的文化。這是一部超自然恐怖片，而這個題材從來沒人敢觸碰。」

《守靈魘》同時獲得多倫多、錫切斯等國際影展的青睞放映；尤其那讓人毛骨悚然的恐怖氛圍營造，更在放映途中嚇壞不少觀眾。國際權威媒體也不吝於給予好評，《綜藝》便稱讚：「獨特的文化背景，為一個毛骨悚然的故事增添新鮮感，並從簡單的故事與有限的場景中灌注無限懸念。」《好萊塢報導者》也表示：「這部片的優點，就是導演如何將東正教文化轉換成血腥驚悚，從而將這部恐怖電影作出提升。」

值得一提的是，雖然台灣觀眾可能對猶太人的守靈習俗不甚熟悉，但其實透過本片的呈現，可發現猶太人與台灣傳統的守靈習俗也有不少相似之處，包括必須要徹夜守在亡者身旁，朗誦經書以超渡亡靈，台灣觀眾可透過觀影體驗東西方守靈文化的差別。《守靈魘》7月31日在台驚悚獻映。

(中時 )