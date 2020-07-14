亞當薩維奇發文哀悼。（圖／翻攝自推特）

探索頻道（Discovery）知名節目《流言終結者》（MythBusters）2003年開播，是不少相同性質節目的先驅，當中的美籍日裔主持人格蘭今原（Grant Imahara）今(14日)傳出因罹患腦動脈瘤不幸逝世，享年49歲，令不少觀眾相當意外。

格蘭今原本名今原真申，出生在洛杉磯，學歷是南加州大學電子工程學士，早年他曾參與多部電影的幕後工作，包括《星際大戰》、《駭客任務》系列電影，2005年他受朋友之邀加入《流言終結者》，參與了200集錄影，9年後「畢業」離開。

節目中許多機器人和遙控部件都是格蘭今原完成，今傳出他驟逝消息，同節目主持人亞當薩維奇（Adam Savage）在推特上哀悼，稱讚格蘭今原是傑出的工程師，也是優秀的藝術家，私下樂於助人又為人友善，不會忘記過去相處點滴，Discovery發言人也說，這噩耗令大家心碎，格蘭今原永遠是這大家庭的一份子，向其家人獻上慰問與哀悼。

(中時電子報)