國軍漢光36號演習邁入第二日，憲兵指揮部14日實施「衛戍區重要目標反特攻演練」，國內3支特勤隊首度在漢光演習中聯合執行反特攻任務，藉由演習驗證反特攻作戰整合作為。期間美國船艦與大陸情報船頻頻現蹤台灣東南海域，推測是為蒐集明早於九鵬外海聯合火力實彈射擊的參數。

今天起至17日將進行濱海決勝及灘岸殲敵演練，陸軍主力戰車M60A3與各式裝甲車，大陣仗行經台東市街頭，演練項目主要為知本海邊反登陸、空軍志航基地反空降。漢光演習引起美國和大陸密切關注，軍方於10日、11日發現花蓮海域出現美國船艦，12日以後脫離國軍監控範圍。

經國號戰機捍衛我國空防安全。（圖／國防部提供）

大陸情報船13日悄悄出現在台灣東南海域，船隻先是在蘭嶼外海停留徘徊，接著逐漸往東北航行，14日則脫離監控。國軍研判，該艘大陸情報船的主要任務，應是為了蒐集15日早上於九鵬外海聯合火力實彈射擊的參數，不過國軍對於台灣週遭海空情報狀況都有掌握，請民眾放心。

有名退休空軍飛行官透露，過去曾奉命監拍大陸情報船，當時大陸幾乎都是以向陽紅等海測船作為掩護，現今則是改用各式船隻當成情報船，像是在民國104年時，一艘400噸大陸「福遠漁055」漁船現蹤蘭嶼海域，但未從事任何捕魚作業，或是打撈紅珊瑚，海巡署察覺可疑後，立刻予以驅離。

CM34 30公厘裝步戰鬥車搭載憲兵特勤隊投入戰鬥，以水裝藥爆砲攻堅。（圖／國防部提供）

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(中時電子報)