現在人的生活都是以小家庭為主，大家庭越來越少見，多達百人的超級大家庭，就更難遇見了。但印度有一名74歲老翁齊奧納，不但奉行當地的一夫多妻制，還娶了39位妻子，組成181人的「全世界最大」的大家庭。

據《每日星報》等外媒報導，齊奧納在當地是基督教的其中一個教派領袖，他在17歲那年，和第一任妻子結婚，之後他的生活開始不停尋找新的妻子，還曾在短短1年內，娶了10個女人。結果幾年下來，他總共娶了39名妻子，並因此生下94名兒女，他曾在受訪時表示，「我覺得自己是上帝特殊的孩子，他給了我很多要照顧的人」。

齊奧納還因為妻子太多人，為了要「平均寵幸」，他每天都會靠「翻牌子」，決定今天要哪位妻子睡在他旁邊；且為了要對所有老婆「一視同仁」，他改睡大通鋪，除了被翻牌到的老婆，可以直接睡他隔壁，其餘老婆依照年齡躺在旁邊睡覺，最年輕的離他最近，越年長的躺得最遠。

齊奧納受訪時還透露，因為他娶的老婆太多，其所生的孩子，也是多到一個炸開，他後來選在家自己做菜，上百人的大家庭，「日常遇到毫不起眼」的晚餐時段時，是一頓晚餐就要吃掉30隻雞、60公斤馬鈴薯、約100公斤的米，大家庭的「食力」，果然驚人。

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(中時電子報)