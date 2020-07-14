摩根投信今舉行第三季投資說明會，亞洲首席市場策略師許長泰表示，全球超低利的環境將持續到2021年，油價每桶將維持在40~50美元之間，至於美元則趨貶。

在股票投資方面，偏好美國股票、亞洲股票和科技股的股票；而債券則偏好多重配置的高收益債、新興市場債和投資等級債等。第三季有三大風險為：一、風險性資產評價偏高。二、美國總統大選。三、美中關係。

許長泰表示，現在全球經濟正處於復甦的階段，但在疫苗真正問世之前，這種復甦的過程並不會順遂。首先，光是美國疫情再度陷入嚴峻狀態，就足以讓第二季好不容易好轉的經濟再陷入修正。

在美元方面，許長泰認為，由於疫情關係，美元的利差已明顯收歛，而伴隨美元評價面偏高，以及美國財政赤字占GDP可能突破12%的情況，市場不排除美元走貶的情況發生。若未來投資情緒好轉，帶動美元進一步趨貶，此將有利於亞洲、新興市場等風險性資產表現。

至於在投資主題方面，摩根投信建議聚焦在後疫情時代行為和結構轉變，留意科技和醫療保健。

(時報資訊)