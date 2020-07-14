信義房屋針對網友進行2020年第3季的購屋意向調查，此次調查受訪者對於未來房價看跌比例收斂到32%，一季的時間看壞比例大幅收斂一半，且看壞與看好的差距僅剩下3個百分點，購屋信心是近7年調查以來最佳的一次，至於全球再次風行的量化寬鬆與央行降息，則對受訪者相對有感，有52%的民眾認為超低利率的條件下，會增加購屋意願。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，單一事件通常不會改變房市的長期走勢，民眾對於房價看法從2015~2016的普遍看壞，10個有7個看跌房價，一路收斂到10個人剩3個看壞，去年房市交易量也復甦到30萬棟，今年本應維持在復甦的軌道上，但受到疫情與股災的震撼衝擊，一季之間看壞的又跳升到67%，不過在降息、量化寬鬆與國內疫情控制良好的狀況下，看壞比例又收斂到3成左右，甚至市場的看漲還來到近7年的新高，房市又重新回到復甦的軌道上。

受訪者對於未來房價看法部分，想購買雙北市的受訪者多數認為未來房價持平，看漲比例皆為27%，看跌比例都超過30%，對房價最樂觀的是台南市，看漲33%看跌12%，看漲看跌比例接近的有桃園市與台中市，看漲比看跌略多一個百分點。

此季調查時間正值全球正受新冠肺炎疫情影響，唯國內因應得當疫情受控，調查也顯示有38%受訪者認為疫情對房價持平沒影響，但也有34%認為房價受影響下跌。反而全球央行推動QE與低利救市，國內房貸利率下降後民眾有感，調查顯示有62%受訪者認為降息過後買比租划算，不過因為被調查者以潛買比例較高，故本身意願就偏向購屋，另外，央行五大房貸利率創新低1.38%，52%受訪者則認為會增加購屋意願。

曾敬德指出，此季調查民眾看法從悲觀轉趨樂觀，反應在市場上也可看出5、6月的交易量回升，在自住買盤回流與降息的助益下，下半年房市交易量有機會持續復甦。

(時報資訊)