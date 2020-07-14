智慧穿戴裝置領導品牌Garmin的戶外智慧腕錶系列再進化，全面導入Garmin獨有太陽能科技，開創智慧穿戴裝置電力續航的無限可能。相較於業界太陽能錶將轉化輸出的電能應用於時間計算或單一功能上，Garmin太陽能系列為全球唯一以太陽能輸出的電力，支援各種智慧運動模式的智慧錶。

Garmin強勢推出的全新太陽能GPS智慧腕錶系列，每一處設計都嚴選最低耗能且高效的晶片零件及感測器，充分發揮Garmin生產線高度垂直整合能力。Garmin創新領先技術以太陽能科技全力支援錶主盡享各種智慧運動模式、同時驅動光學心率、GPS、多重感測器、數據演算、彩色螢幕等，這些超乎過往想像的電量支援。

品牌獨家Power Glass太陽能充電鏡面堅持選用最佳導電材質，成就極透光玻璃鏡面外型，並有世界首創的遮蔽不斷電設計，儘管腕錶螢幕部份遮蔽，亦不影響充電，突破過去腕錶太陽能面板一旦部份遮蔽，即無法充電的限制。Garmin坐擁超過30項專利技術的太陽能電力模組，以極薄多層工法搭配精選的最佳導電材質，造就卓越的能量轉換效率，達到業界最強的5倍電力，全新Instinct Solar錶款開啟省電模式，更可以使手錶達到無限電力狀態。Garmin強勢推出的全新太陽能GPS智慧腕錶系列，每一處設計都嚴選最低耗能且高效的晶片零件及感測器，充分發揮Garmin生產線高度垂直整合能力。

Garmin亞洲區行銷與業務協理林孟垣表示：Garmin橫跨航空、航海、車用、健身以及戶外導航五大版圖，長期以來布局垂直整合，在研發、製造上握有全面性的掌控能力，讓我們可以持續創新與突破。2019年Garmin領先智慧穿戴裝置業界，首創Power Glass將太陽能科技運用在智慧腕錶上，達到90天不用充電的高效能，受到許多戶外冒險使用者們的正面回饋；而這一次我們將太陽能科技的運用拓展到3大產品線，每一處設計，從錶殼結構、電路板與電池，都選擇耗能最低且高效的零組件，在錶體不到1.4吋的空間內，充分利用透過高度整合發揮最大導電效果，讓使用者在戶外探索時，無須擔憂電力問題，甚至可享無限電力，能專注、盡興地享受每一趟冒險。

(時報資訊)