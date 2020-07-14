日前出爐的香港國安法引起美方制裁，並指出恐將導致外商「寒蟬效應」，擔憂打壓香港自治地位與全球金融中心的地位，甚至離開香港。不過據香港美國商會調查顯示，受訪的183受訪公司中，約有76%關切香港國安法帶來的衝擊與影響，但超過64%的公司沒有計畫離開香港。

據美媒《CNBC》報導，根據香港美國商會於6日至7日針對183受訪公司，約佔全體會員15%的調查結果顯示，大部分美商都關心上個月北京剛通過的香港國安法與其後續影響，其中41%為「極度關切」，36%為「有些關切」；另外，過半受訪公司表示，通過香港國安法後感到「較為不安」，只有26%認為較為安全，儘管如此，仍有48%受訪者表示他們個人無意離開香港。

美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）表示，感覺較為安全的少部受訪者是因為看到街道比較安靜才讓他們感覺安全；但就大多數而言，仍關心甚至十分關切香港國安法。她也表示，調查結果也正顯示了香港的新常態並非如此尋常，如同企業所關心的，該法仍顯現出很多問題。

此外，約有42%受訪公司表示對於香港前景悲觀，而25%表示短期持負面看法，但看好長期發展。早泰娜解釋，「沒有人想要離開，但在香港國安法通過後仍有許多問題；正如調查告訴我們，該法最令人不安的，正是他們需要知道答案」，「就是因為法律模糊才讓人們擔心，所以外商才會擔憂該法治理下，所謂的一國兩制是否還會存在；他們同樣也很擔心所謂的『外國勢力干預』概念，對於美國社群的影響」。

根據香港國安法，明確規定分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪四類犯罪的行為具體構成，以及相應刑事責任。該發出爐後，引起華府一連串制裁，其中包括正式取消對香港的特殊地位。此外，有美財經媒體一稱，川普政府正考慮削弱港元釘住美元的聯繫匯率制度，之後才因未獲得足夠支持才排除此一考量。

(中時電子報)