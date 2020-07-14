台南南科考古館「考古、工具、人-考古工作暨工具展」即日起自12月13日展出。（劉秀芬攝）

台南南科考古館「考古、工具、人-考古工作暨工具展」即日起自12月13日展出。（劉秀芬攝）

台南南科考古館「考古、工具、人-考古工作暨工具展」即日起自12月13日展出。（劉秀芬攝）

台南南科考古館「考古、工具、人-考古工作暨工具展」即日起自12月13日展出。（劉秀芬攝）

台南南科考古館「考古、工具、人-考古工作暨工具展」即日起自12月13日展出。（劉秀芬攝）

台南南科考古館「考古、工具、人-考古工作暨工具展」即日起自12月13日展出。（劉秀芬攝）

疫情期間參觀人數大減的台南南科考古館，自端午連假起訪客回流，現每周末約有4000多人次入館，為迎接暑假親子參觀人潮，考古館規畫了新的考古工作暨工具展，除了展出百餘件考古工具，還有可操作的體驗項目，考古館也歡迎民眾使用振興3倍券購買門票入館。

一般民眾常認為考古挖掘及研究是專業、學術性工作，事實上，考古研究工作需要來自各行各業的工作人員共同參與。「考古、工具、人-考古工作暨工具展」，就是希望民眾看了可以知道考古學家到底在做什麼？邊參觀邊動手體驗的過程中，學到考古工作的基本知識，認識琳瑯滿目的考古工具。

為了拉近與讓親子遊客距離，展場背板解說將形形色色的考古工作者以插畫人物圖像呈現，搭配真實工具、道具，帶領觀眾從田野調查、考古挖掘、資料整理分析，最後完成考古研究報告，並進行標本典藏。

展場除知識面訊息傳遞，更提供地圖判讀、考古發掘攝影紀錄、標本測量等體驗項目，參觀者可索取學習手冊，完成展廳內的考古工作任務，即可把自己獨一無二的考古發掘日誌帶回家。

特展即日起自12月13日展出，配合7、8月暑假親子共學之需求，考古館也機同步推出線上展覽與數位互動遊戲，讓觀展不再受到時間距離的限制。

(中時 )