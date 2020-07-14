台中市長盧秀燕與青年事務諮詢委員會年輕成員對談，傾聽青年對台中市政的關心、提供市政建言，強調市府會聆聽、注重青年朋友的聲音，打造有利於青年發展的幸福城市。

盧秀燕表示，這個城市是大家的台中市、是我們的家，她感謝青年委員貢獻心力維護這個城市、為年輕世代發聲，希望藉由餐敘提供輕鬆互動的平台，市府會聆聽、注重青年朋友的聲音，打造有利於青年發展的幸福城市。

教育局去年籌辦首屆「青年事務諮詢委員會」，青諮會由積極參與公共事務的100名青年委員組成，分別參與教育文化、青年發展、青年樂活及公共參與等4個議題小組，提供青年們關心市政的實質平台。

研考會主委吳皇昇指出，未來青諮會業務移交研考會持續推動，將持續擴大傾聽青年朋友的聲音，並計畫在網路上建設平台，將青諮會的會議紀錄公開在網路平台，讓青年的建議成為中市府推動政策的重要參考，施政更貼近青年朋友心聲。

青年委員說，青諮會可以互相激盪出許多創意和想法，學習到如何推廣議題，讓這個議題被政府、被大眾看見。

(中時 )