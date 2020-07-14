聯強將於15日發出43.4億元現金股利 15:492020/07/14 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於精實營運展現成果，聯強國際(2347)2019年稅後淨利68.2億元，創下近年新高，聯強表示，將於7月15日配發每股2.6元現金股利，發放金額達43.4億元，為近5年來最高。 聯強成立31年來專注於通路經營，現已有超過8成營收來自海外市場，為國內少數有能力國際化的企業。 聯強表示，持續加大投資營運系統，以擴大經營規模並提升營運效率，是聯強攻略國際市場的利器；近幾年每年投資7億元，約占獲利的10％，研發營運機制與建構營運軟體系統，亦逐步展現於經營成果。 (工商 ) #系統 #聯強 #經營 #將於 #展現 也許您會感興趣 財經熱門新聞 威力彩又槓龜 頭獎上看18.3億 - 日報 散戶小心！衝13000點…凶兆？驚爆台股下波屠殺時間 - 財經 陸科技飆股打回原形！陸晶圓龍頭領跌 半導體投資熱遭澆熄 - 財經 散戶注意！盤前掛單就漲停 專家爆大戶2大陰謀 - 財經 股民哀嚎！生技股慘劇上演 中天、合一開盤續跌停 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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