由於精實營運展現成果，聯強國際(2347)2019年稅後淨利68.2億元，創下近年新高，聯強表示，將於7月15日配發每股2.6元現金股利，發放金額達43.4億元，為近5年來最高。

聯強成立31年來專注於通路經營，現已有超過8成營收來自海外市場，為國內少數有能力國際化的企業。

聯強表示，持續加大投資營運系統，以擴大經營規模並提升營運效率，是聯強攻略國際市場的利器；近幾年每年投資7億元，約占獲利的10％，研發營運機制與建構營運軟體系統，亦逐步展現於經營成果。

(工商 )