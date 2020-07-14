泰國1名正就讀國中的鮮肉弟，長久以來相當愛慕隔壁鄰居60歲的老婦人，某次酒後盡興趁著夜深人靜時，偷溜進此名老婦的床上硬上她，連續性侵老婦至少多達6次以上，所幸老婦臨危不亂，趁機咬了鮮肉弟的命根子，才讓鮮肉弟慌張的離去。

此名60歲的老婦人是住在1個純樸鄉下的村莊裡，因此地區居住的人並不多，大家都熟悉彼此，幾乎都是不上自家門鎖，然而這卻讓老婦遭遇性侵危險。據了解，這名國中鮮肉弟從小都是老婦看到長大。然而某次深夜，鮮肉弟與朋友酒後盡興經過老婦的屋子時，竟偷溜進屋內偷取錢財，還趁著老婦熟睡時，將她的衣物扒光硬上她6次以上，幸好老婦臨危不亂，看準時機咬下鮮肉弟的命根子，讓他痛到不行才悻悻然的離去，老婦隨後立即報警處理。

經警方調查得知，此鮮肉弟與老婦住處只相隔幾公里而已，並且老婦還長期相當照顧他，沒想到鮮肉弟竟然會做出如此禽獸般的事，家屬得知以後表示，將會把他送往精神病院治療，老婦也將以強制性交罪名對鮮肉弟提出告訴。

(中時電子報)