許多人成為新手父母前都會感到徬徨不安，甚至患有「產前憂鬱症」。一名國外Youtuber西雅（Nicole Thea）就疑似罹患產前憂鬱，在日前的一段影片提到自己的懷孕心路歷程，哭訴著感覺「寶寶正在吃掉我」，沒想到幾天後便傳出她輕生的消息，令家人感到遺憾悲痛。

根據《每日郵報》報導，西雅的Instagram有21萬個追蹤者、Youtube頻道則擁有7萬多名粉絲，影片內容多為分享生活、懷孕歷程和她的男友。既可愛俏皮也不吝於大方展現自己的好身材，但在懷孕過程中，西雅疑似出現產前憂鬱，數度在影片中分享生活，然後情緒失控大哭。

西雅和男友博加（Global Boga）在4月宣布懷孕的消息，還在Instagram上發表一篇文章，表示「我們不能再隱瞞了，上天給了我們最大的祝福，我終於在身體裡創造了一個美麗的小人兒，我們的小奇蹟寶寶，謝謝你選擇我們做你的父母和最好的朋友」。

但在7月1日發布的一段影片中，她談到了「懷孕最糟糕的事情」，她告訴粉絲「我比較情緒化，我可能前一分鐘還好好的，然後下一秒我就哭了，感覺自己快死了，我覺得寶寶在吃掉我。」雖有許多粉絲鼓勵她，然而不幸的是，影片釋出後幾天，上週傳出西雅疑似在家中輕生，得年25歲，一屍兩命的遺憾，也讓親友感到傷痛。

西雅生前還預先安排要發布多部Youtube影片，家人也決定陸續公布這些影片，讓粉絲能緬懷她。家人表示「我們的心真的破碎了，我們正在努力應對這突然發生的遺憾。謝謝我美麗的寶貝女兒西雅和我的孫子Reign，我會在我的餘生中想念你們，直到我們在永恆的天堂再次相遇」。

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(中時電子報)