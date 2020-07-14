小朋友從整地、育苗、插秧、除草除蟲、施肥到最後收成，都一手包辦。（芳苑國小提供／吳建輝彰化傳真）

而商界風穀機的蔡見來先生，也在現場為小朋友講解風穀機的使用及歷史。（芳苑國小提供／吳建輝彰化傳真）

小朋友在一節課的時間，才碾出一小碗，大呼也太辛苦。（芳苑國小提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣芳苑鄉芳苑國小推廣食農教育，今年讓學校的小朋友種植稻米，在烈日中體驗農民辛苦割稻，以及收割後除穗等工作，校長吳偉誠表示，為了真正落實「粒粒皆辛苦」的精神，特別跟校友借到一台1963出產的骨董「風穀機」，讓孩子體驗，一節課才打出一碗飯的量，直呼好辛苦。

校友蔡見來說，將初步處理好的稻穀，倒在風穀機上的入口，再用手旋轉把手，裡面會產生一股風，將空心或不飽滿的稻穀吹開，留下飽滿的稻穀，但過程辛苦，現在都已經改成機械式的，一般小朋友也比較少有機會看到。

吳偉誠表示，孩子們今年2月開始整地然後插秧，從無到有不經他人之手，在這個過程中去體驗農夫種稻的辛苦，當然期間也發生像病蟲害、抽穗較晚的情形，這讓孩子相當緊張，擔心是否會失敗收場，但最後還是順利收成，孩子們都很高興。

吳偉誠強調，種稻過程當然不可能一帆風順，但也在這其中，讓孩子了解到農夫所種的每一粒米，來自大地以及許多人的努力，都是上天的恩賜，得來不易，而能有收穫孩子們也感到快樂，成就，往後他們也更能珍惜吃的每一粒米。

(中時 )