國民黨團今上午突襲佔領立法院主席台，讓監察院長被提名人陳菊無法上台接受詢問，國民黨團總召林為洲今下午表示，藍委已經完成排班，將日夜不分持續到周五監委人事案投票。對此，民進黨團書記長鍾佳濱表示，因目前議場內設備故障，沒有駐守議場或強行清場的必要，但仍希望按照原本議程周五進行投票。

國民黨團日前預告將會杯葛阻擋監察院人事同意權案進行審查及投票，民進黨團昨天上午8時起，輪班駐守在立法院議場4個門口，國民黨團今成功突襲，攻佔議場主席台，揚言將持續排班輪守到周五。

鍾佳濱表示，輪守議場的目的是希望議程可以順利進行，現在議場內設備故障，無法進行答詢，沒有持續消耗人力的必要，民進黨暫時不會有所動作，但還是希望設備修復後，能持續進行原定的監委被提名人審查。

至於17日監察院人事同意權投票攻防，鍾佳濱說，民進黨團會有所準備，視情況必要時清理議場，以利投票順利完成，相關作戰策略已大致擬定，實際情況還是要依議場設備修復進度及藍委動作而決定戰術。

(中時 )