苗栗縣長徐耀昌等人宣傳苗栗優質農產，邀請遊客到苗栗體驗農業旅遊，品嘗優良品質鮮果與特色農特產品。（何冠嫻攝）

苗栗縣水果種類豐富，有「水果王國」的美譽，因應下半年紅棗、文旦、甜柿、芋頭、杭菊的盛產，今年首次聯合行銷苗栗農特產，吸引遊客到苗栗體驗農村風光以及品嘗品質有保證的鮮甜水果。

苗栗縣單項作物栽培面積超過100公頃，種類多達20項，盛產多樣鮮甜美味水果，今年苗栗縣政府首度聯合行銷縣內水果，推廣「苗栗慢山城，四季飄果香」，歡迎遊客造訪，搭配振興三倍券體驗在地農業觀光。

14日苗栗縣長徐耀昌等人宣傳苗栗優質農產，他表示，大湖草莓、公館紅棗，每至產季都會掀起一股旋風，縣府也致力推廣18鄉鎮農產，各農會也透過農產品評鑑，增進農民間技術交流，以良性競爭，發揮彼此激勵的效果。

徐耀昌表示，不只6月通霄鎮農會舉辦縣級蜂蜜評鑑，7月也有頭份市農會舉辦縣級東方美人茶評鑑、三灣鄉農會的水梨評鑑以及公館鄉農會舉辦的紅棗評鑑，經過嚴格評選對用心栽種的農民給予肯定與鼓勵。

苗栗縣下半年盛產紅棗、水梨，接下來還有9月文旦、10月甜柿、11月芋頭、杭菊、12月草莓、柑橘等。縣府農業處陳錦俊指出，今年透過媒體行銷推廣，並邀請部落客到產地推廣在地農特產，介紹苗栗縣內下半年度的農特產品。

農業處說明，18日公館鄉將舉辦紅棗行銷活動、25日三灣鄉則有水梨行銷活動，8月份三灣鄉及卓蘭鎮農會也將帶領農民到台北花博公園以及希望廣場舉辦展售會，期許透過行銷活動讓苗栗農產品更上一層樓，將苗栗農產品推廣至全台各地。

(中時 )