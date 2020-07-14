立法院今臨時會進行監察院長被提名人陳菊資格審查，國民黨和民進黨兩黨立委爆發嚴重衝突；副總統賴清德今受訪表示，實質審查是解決目前衝突最好方法之一，第二就是朝野協商把考監廢掉，這是完美的程序，讓台灣正式走入三權分立憲政體制。

賴清德出席「2020『美力台灣』10周年記者會」會後受訪指出，當初他參選國大代表時，就主張廢考監，讓台灣憲政體制朝向三權分立而行，這樣的理念至今沒有改變，但是因為憲法仍然存在，且總統已經提名，名單也送到立法院，朝野都有責任應該進行實質審查。

他說，實質審查以外他也期待，朝野能夠第一個朝野協商，決定把考監兩院廢除，這是完美程序，他也看到國民黨或其他委員對陳菊被提名人有許許多多不同看法，這個他都歡迎大家在審查會時一一提出。

他指出，台灣有一項成就是受國際社會肯定，就是民主發展，固然民主發展是社會是許許多多人共同努力的成果，但陳菊在那個年代勇敢站出來，也應該給予肯定，陳菊有一句話一直在我心中，他特別到「心中有天堂，就不怕被釘在十字架上」；陳菊以這句話來描述當年那麼艱苦的環境，為何一個十幾歲的女孩願意且有勇氣為台灣民主打拚，是有理想、對台灣的未來是有堅持。

他表示，朝野若對陳菊市長有不同看法，都可以在院會時提出審查，相信陳菊一定可以給予圓滿的答案，實質審查是解決目前衝突最好方法之一，第二就是朝野協商把考監廢掉，讓台灣正式走入三權分立憲政體制。

(中時 )