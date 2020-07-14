中橫公路第46林班地發生森林火災，並在林管處救火隊、空勤總隊、太魯閣國家公園管理處、保七總隊第九大隊文山小隊與西寶社區等協助下，快速控制火勢。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

連日高溫，山區異常乾燥，12日下午1時許中橫公路往梅園方向、立霧溪事業區回頭彎處發生森林火災，接獲通報後，森林救火隊耗盡19個小時，才將火勢撲滅。受害面積估約1公頃，起火原因正調查中。

花蓮林管處請接獲森林志工通報，中橫公路第46林班地發生森林火災後，林管處救火隊快速動員開闢防火線，請空勤總隊協助空勘找尋火源，在太魯閣國家公園管理處、保七總隊第九大隊文山小隊與西寶社區等協助下，快速控制火勢。

花蓮林管處副處長王怡靖表示，能快速控制火勢，主要是因爲接獲通報後，立刻請空勤空勘確認正確位置，人員能直接對症下藥，前往現場滅火。

王怡靖說，儘管天乾物燥，通常也不會因此自燃，除非遭到雷擊，起火原因尚待調查，但是天氣燥熱而引發大火。經勘測後，現場多為草生地，估計森林受害面積一公頃。

他說，近年登山活動盛行，火災是森林的頭號殺手，爬山用火時務必小心，一點零星火源皆可能釀成意外；同時也提醒民眾，大自然是野生動物的家，離開山林後，務必將垃圾帶走。

(中時 )