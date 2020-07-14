苗栗監理站輔導新住民考領駕照，安全用路免得無照駕駛挨罰。（苗栗監理站提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗監理站輔導新住民考領駕照，安全用路免得無照駕駛挨罰。（苗栗監理站提供／巫靜婷苗栗傳真）

新住民也能考領汽機車駕照，不過往往受限於語言及文化差異，第一關筆試就過不了，無照駕駛最高可罰1萬2000元，苗栗監理站為輔導新住民考領駕照，8月將舉辦苗南地區的新住民輔導考照課程，協助新住民了解台灣的交通規則，應考時更清楚題意，提升考照合格率。

新住民來台半年可憑居留證或台灣身分證考領駕照，提升自身行動能力，方便生活或外出就業，但苗栗縣新住民考照不僅報考人數少，合格率也非常低迷。苗栗監理站指出，7月初新住民機車考照中，6人報考筆試，僅1人及格，路試包含補考，4人報名、3人及格，統計整場只有3人成功考到駕照。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，新住民對於中文識字能力較差，題庫因此提供8種語言讓他們練習，並在6月底於頭份舉辦輔導課，其中1名范姓新住民媽媽參加7月初考照，筆試、路試1次就過，她說「除了筆試多練習，丈夫也是她的老師，遇到不懂就問，總算圓了考取機車駕照的夢」。

范姓新住民媽媽嫁來頭份後，一直想騎機車找份工作，因此接受機車考照輔導，平時用手機連結到監理服務網筆試練習區練習題庫，有答錯的地方就寫起來，了解錯在哪裡，經過反覆不斷的練習才能通過筆試，路試則要認真聽主考人員講解考試規則及扣分標準。

苗栗監理站表示，許多新住民就算看得懂字，也還是不懂其中的觀念，因此預計在8月15、16、22、23日，委由苗栗縣感恩慈善協會（苗南區新住民家庭服務中心）邀集新住民參加輔導考照課程，透過講師講解，讓考題題意更容易理解，考上駕照後較容易找到工作，融入生活，避免無照駕駛挨罰。

(中時 )