2020年可說是台灣的「排隊年」，因新冠肺炎延伸出各式原因大排長龍現象頻頻，從口罩、民生物資搶購再到三倍券預購，學者指出，口罩與三倍券購買動機與流程大不同，15日實體三倍券領取得排隊是可預期的且會引發負面情緒，因非急迫品，呼籲民眾應盡量避開第一周領取。

中原大學資訊管理學系助理教授金志聿指出，以現有三倍券發放機制，整合日前口罩之亂的經驗，包含數位支付領取、預購制、身份證字號單雙號分流制與結合四大超商多點配送等，這些分流設計優化整體服務流程，加上一人只能購買一次，15日起民眾至郵局排隊購買或領取的浪潮勢必會有，但應只是短期現象，不會像疫情初期的口罩之亂那麼嚴重。

金志聿表示，比較民眾購買口罩與三倍券的動機，在疫情爆發初期，因對疫情恐懼加上搭乘大眾交通運輸工具所需，所以得花時間排隊購買導致各藥局大排長龍；相對疫情趨緩後的三倍券，非但不具急迫性也不是必需品，且領取與使用時間將近6個月，估計首周仍會有不少民眾前往排隊，但這些人未必能克服排隊所帶來的負面情緒與時間成本。

(中時 )