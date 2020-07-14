南韓總統文在寅周二宣布，政府將斥資114.1兆韓元（946億美元）投入「綠色新政」（Green New Deal）計畫，以大量創造就業，並帶動經濟從新冠肺炎疫情的衝擊下復甦。

這項計畫將有助於南韓這個亞洲第四大經濟體擺脫對化石燃料的嚴重依賴，並促進由數位科技支援的環境友善產業，包括電動車與氫動力車、智慧電網及遠距醫療等。

文在寅表示，到2025年，這些新項目料將創造約190萬個工作。南韓的目標是在2025年以前，讓113萬輛電動車與20萬輛氫動力車上路，分別較2019年的9.1萬輛與5,000輛大幅成長。同時，政府將擴充這些新能源車的充電站。

這項「綠色新政」計畫將推廣以5G行動網路為基礎的遠距醫療服務、企業的居家上班政策，以及線上教學，也將為安裝系統的電信業者提供稅負減免。此外，南韓政府也將投資24.3兆韓元打造遍及全國的智慧電網，以提高用電的管理效率。

(時報資訊)