保時捷於德國萊比錫廠邁向電氣化的計畫正如火如荼地進行中，整個廠區正為生產電動車進行準備。目前所有新建工程進度如計劃般進行；針對第三代Macan，同時也是首代擁有純電版本休旅車的車體工廠已完工，待所有生產設備進駐後即可開始營運。

除了最新的車體廠外，保時捷也針對組裝線進行大改造。保時捷將著手擴增現有生產線，且計畫在即將到來的夏季工廠停工期進行。待工程完成後，萊比錫工廠生產彈性將大幅提升，同一生產線可分別生產燃油、E-Hybrid與純電動車共三種不同動力。

保時捷董事會專責生產和物流委員Albrecht Reimold說道：「自2000年2月舉行首次奠基儀式以來，我們已投入超過13億歐元來發展該工廠。這項擴建計畫將確保工廠為迎向未來並生產純電跑車做好準備。為推動此專案，保時捷將在萊比錫工廠投資超過6億歐元，而總面積為7.55萬平方公尺的新車體廠已於2019年3月正式動工。」

為迎接保時捷首款純電跑車–Porsche Taycan，台灣保時捷亦積極展開全台充電設備佈建計畫。在現有超過1,500座公共充電站之外，台灣保時捷導入Porsche Destination Charging(目的地充電)與Porsche Turbo Charging(高速充電)。

台灣保時捷目的地充電根據品牌消費客層生活形態，挑選全台50處公共場所，設置100支充電設備，地點包括高爾夫球場、高級渡假飯店等，目前全台已完成15處目的地充電站建置，年底前也將逐步拓展佈局。此外，高速充電站的建置計畫也已展開，年底前即將完工全台8處高速充電站，可提供18支充電裝置，設置地點包括保時捷授權經銷服務體系以及交通熱點。

(時報資訊)