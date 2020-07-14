新冠肺炎在全球肆虐，各國經濟大受打擊，讓人類遭蒙史上最嚴重的經濟危機。而現在，全球知名的富豪中，有83位富豪簽署了公開信，要求各國政府對富豪們加重課稅，將這些稅金用於疫情後的的復甦與重建方面。而簽署的富豪裡，其中包含了華特．迪士尼公司繼承人阿比蓋兒．迪士尼（Abigail Disney），英國知名劇作家李察．寇蒂斯（Richard Curtis）。

根據美國媒體《好萊塢報導》與英國媒體《每日郵報》報導，這封連署信內容中督促世界各國政府「立即、大幅度且永久」的對富豪們「提高稅收」。信件中表示「當新冠肺炎襲擊世界時，像我們這樣的富豪在改善世界方面可以發揮關鍵作用。」、「由新冠肺炎所引起的問題，無論多麼的慷慨，都無法透過慈善的方式來解決。」

連署信中還表示「政府領導人必須負責籌措資金，並且公平公正的使用他們。可以透過對地球上最富有的人，像我們這樣的人進行永久性的加稅，來確保我們為衛生系統、學校，還有相關的安全部門提供足夠的資金。」、「與世界各地成千上萬的人不同，我們不必擔心失去工作、失去住房、甚至不用擔心失去養家餬口的能力，我們不在這場緊急的前線上戰鬥，所以請給我們徵稅，這是正確的選擇，這是唯一的選擇」。

在曝光之初，這份連署信已經有83位富豪聯名簽署，其中包含了華特．迪士尼公司繼承人阿比蓋兒．迪士尼（Abigail Disney），英國知名劇作家李察．寇蒂斯（Richard Curtis）與美國食品公司Ben＆Jerrys的聯合創始人傑里·格林菲爾德（Jerry Greenfield）。而在媒體報導之後，陸續又加入了不少富豪參與連署，截至截稿前為止已有174位富豪參與連署，表示支持這項聲明。

而根據英國媒體《每日郵報》引述瑞士信貸（Credit Suisse）的一份報告中指出，目前全球有4680萬位百萬富豪，他們所擁有的資產將近全球財富的一半。

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(中時電子報)