北市中山區集英里長賴政庸14日到雙連市集自治會的抗議場上，公開支持市府將西側攤商淨空、併入東側，卻遭攤商嗆聲。（張穎齊攝）

北市府將在雙連公園進行改造工程，並依規定要求攤商必須維持3.5米寬的消防通道，因此要求西側攤商淨空併入東側，引發反彈。（張穎齊攝）

北市雙連市集自治會不滿市府15日就要將謙和市場西側近百攤商全部淨空、併入東側，14日再發動抗議，要副市長黃珊珊「踹共」，當地里長與居民則現身聲援市府，支持遷併，雙方意見分歧，所幸未造成嚴重衝突。市場處表示，決議先暫緩、再與攤商溝通。

北市府將在雙連公園進行改造工程，原定15日要架設施工圍籬，且依規定，攤商盤據的民生西路45巷必須維持3.5米寬的消防通道，但實際上僅剩2米，因此西側攤商必須淨空，卻引發攤商反彈。

「分段施工、分段圍籬！」雙連市集自治會長林彥伶一早率團到北市府遞送陳情書後，返回謙和市場進行抗議，她表示，攤商都會配合消防通道規定，但若要併到東側，租金太高，希望可分段施工，讓攤商在過度期仍可營業；不過市府並沒依照「公共工程施工管理必要程序」辦理施工前協調說明會，逕自將圍籬施工定在15日，限縮協商時間。

集英里長賴政庸指出，西側攤商都是從外縣市來，攤位與垃圾都不收走，占據公有地為王，造成里民困擾，市府應拿出魄力。劉姓、陳姓居民則批，攤商製造髒亂，態度又兇。

市場處長陳庭輝表示，先暫緩搬遷，施工期也會因此受影響，之後再做溝通，還沒設定暫緩期限，但後續府方會開會討論；事實上此巷只有5米，兩側攤商不可能僅各占0.75米，仍應併入東側。

(中時 )