大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文14日在大陸國新辦發佈會上表示，今年上半年的整體中美貿易總值為1.64兆元（人民幣，下同），較去年同期下降6.6％。其中對美出口1.25兆元、下降8.1％；自美進口3956.2億元、下降1.5％，進出口相抵之後，上半年大陸貿易順差8517.4億元、年減10.8％。

據上游新聞報導引述李魁文表示，中美互為重要的交易夥伴，中美經貿合作也是互利共贏，並強調大陸在應對突發疫情的困難面前，仍然在信守承諾、履行協議。他說上半年大陸自美進口降幅小於大陸進口的總體降幅，這顯示中美第一階段經貿協議正在得到執行。

李魁文說，在當前形勢下，雙邊經貿關係健康穩定發展，對維護中美兩國經濟穩定、對推動全球經濟儘快擺脫疫情影響都具有十分重要的意義，中美雙方應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議。

他並指出，大陸外貿發展面臨不穩定不確定因素較多，加之中美貿易摩擦影響，下半年出口形勢依然複雜。

(旺報 )