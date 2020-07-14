桃園市楊姓男子去年6月在中壢某汽車旅館與泰妹性交易，完事後趁著泰妹去浴室洗澡，偷走剛付的4000元，還有泰妹的2支手機。被泰妹發現後，楊惱羞成怒，拿刀割傷泰妹後逃跑，遭桃園地院判8年有期徒刑。
楊姓男子去年6月18日晚間11時30分許，在汽車旅館與泰妹性交易，2人談妥3500元「來一發」，楊男付了4000元後，雖然泰妹還沒找錢，不過楊猴急先完成性交易，泰妹也不懷疑楊男，把收來的錢跟她的兩支手機，放在梳妝台上，並直接到浴室洗澡。
楊男見到桌上的錢跟手機，偷走拿走並藏在口袋裡。泰妹洗完澡發現後，懷疑是楊男偷的。楊男竟腦羞拿出摺疊刀威脅，泰妹看到刀子放聲尖叫，為了避免被隔壁房發現，楊男把泰妹推到床上，並摀住泰妹嘴巴，還以甩棍戳泰妹的頭，繼而將她拉進浴室，持折疊刀割傷泰妹右手，隨即逃逸。
法官審理後，認為楊坦承犯案細節，又多次稱有意願賠償被害人，但被害人已經返回泰國，加上疫情關係，邊境管制尚未解除，泰妹無法出庭。因此未能協調賠償事項難以完全苛責楊男，因此依照準強盜罪判決8年有期徒刑。
(中時 )
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