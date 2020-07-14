因應數位時代潮流，2020台中購物節一改過去實體店家與發票消費等策略，與財政部系統串接，民眾綁定購物節App雲端發票載具，到台中市店家消費即自動匯入金額，累計抽獎次數，環保減碳又便民，活動開跑至今，各式發票登錄金額已超過5億元，其中雲端發票已超過14萬張登錄，累計金額4300萬元；今年與電子商務平台合作，開設「台中專區」，瀏覽人數已突破千萬人，成績亮眼。

經發局長張峯源今日在市政會議專案報告「2020台中購物節」，說明購物節目前辦理進度與成效。盧秀燕表示，新冠肺炎疫情改變民眾消費行為，線上購物模式大幅成長，市府有鑑於此，超前部署，籌備購物節時，除了實體店家消費策略，與電子商務平台合作，開設「台中專區」，目前瀏覽人數已突破千萬人。

目前購物節雲端發票系統雖已設定每日0、8時自動匯入雲端發票，但為讓民眾登錄更即時，近期將開放「手動確認載具發票更新」功能，民眾可隨時與財政部雲端發票資料同步。

經發局指出，民眾在雲端發票驗證若出現「失敗」警示，最常見的三大原因包含稅籍地址非台中市的店家、發票有買受人統編、傳統長條型發票誤植於電子發票區。

若民眾發生此問題，可透過APP回報或致電客服協助，系統未來將針對驗證失敗的電子發票，顯示其失敗原因，協助民眾解決。

經發局強調，截至13日止，台中購物節APP下載量達12.4萬次、登錄發票金額累積超過5億元、產生抽獎序號逾184萬組。

(中時 )