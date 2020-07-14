男大生阿華（化名）與同學小麗（化名），在桃園市同一棟大樓租房，阿華愛慕小麗，竟在浴室走廊外偷拍小麗的「出浴照」，之後還傳「浴照」給小麗，逼她用「美照」來換。小麗報警處理，阿華被依觸犯妨害秘密、強制未遂罪，判拘役60天，得易科罰金6萬元，另需賠償小麗20萬元撫慰金定讞。

根據判決書，阿華和小麗是大學同學，2016年初都在桃園市一棟大樓租屋，小麗外型出色，阿華對她心生愛慕。某日阿華經過租屋處3樓浴室外，發現小麗正在裡面洗澡，竟然克制不住邪念，拿出手機偷拍。

2018年6月某日，阿華在高雄市住處，用LINE傳送「浴照」給小麗，小麗回「你想怎樣？」、「我可以去備案」、「給你最後一次機會，知道你是誰對我來說沒差」。阿華則回「交換條件囉」、「幾張妳的照片就好，就這麼簡單」。

小麗要求給理由，阿華則回「沒有其他理由，就是愛妳。不接受？封鎖我了嗎？不回應就是不接受囉？我還有很多，放心。」。

小麗報警處理，並提告求償50萬元精神撫慰金。橋頭地院審理，刑事部分依妨害秘密等罪，判處阿華拘役60天，得易科罰金。民事部分則判阿華得賠小麗20萬元。

(中時電子報)