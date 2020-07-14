市議員陳廷秀要求台中港特定區公設地儘速跨區重畫，還地於民，以維護人民權益。（陳世宗攝）

台中港特定區一綁近50年嚴重影響港區數萬名地主權益，年老長輩甚至含恨而終。市議員李榮鴻、陳廷秀14日為民請命，針對已無公共設施保留地之必要應儘速於以解編，以免嚴重傷害憲法保障人民之生存權及財產權。中市府都發局表示，目前請地政局出具市地重畫可行性評估，將盡速辦理。

陳廷秀指出，民國61年清水、沙鹿、梧棲及龍井區，高達上萬地主的土地被規畫為台中港特定區，2萬多公頃土地遭到政策「綁架」；被畫為公設地的地主，因政策朝令夕改長年投訴無門權益難伸。公設地長年來淪為荒煙蔓草，看在地主眼裡，心痛無語問蒼天。

陳廷秀說，內政部都計會成立專案小組召開多次會議，截至目前無疾而終！公共設施保留地長達近半世紀未取得嚴重傷害民眾權益；內政部訂定「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，但內政部尚未通過都市計畫審議？鄉親引頸企盼政府何時方能還地於民。

李榮鴻表示，被編列為公共設施用地規定逾25年仍未開發，理應限期檢討若無必要應儘速解編；如逾30、40年仍不取得使用，更表示已無公共設施保留地之必要。台中港特定區將近50年來，始終被「台中港特定區計畫」所束縛，嚴重影響地主權益甚鉅。

都發局強調，去年提報台中市都市計畫委員會第98次會議審議修正通過，內政部都市計畫委員會於今年6月8日召開專案小組會議，正依會議決議修正計畫書圖，積極辦理全市各都市計畫區公共設施用地專案通盤檢討作業，藉以解決公共設施用地經劃設保留長期未取得問題，以維護人民權益。

(中時 )