2020菊島澎湖跨海馬拉松報名好禮。（陳筱琳攝）

2020菊島澎湖跨海馬拉松今天舉辦報名啟動記者會，活動預計今年11月1日開跑，要讓熱愛路跑的跑友享受這場「跨海＋跳島」的度假型跑旅。

今年度菊島澎湖跨海馬拉松將於今天下午5點開始受理報名，記者會上代言人運動名模王心恬、奧運風帆國手張浩及極地探家林義傑齊聚一堂，邀請跑者不畏澎湖十級陣風，用雙腳破風而跑，挑戰全台獨一無二的國際專業級規格馬拉松。

這項賽事特色之一就是充滿道地美食的補給站，今年甚至還有小龍蝦可以享用，交通部觀光局執行秘書蔡明玲透露，今年42公里全馬、21公里半馬及42公里全馬接力組前五名，還有機會獲贈大龍蝦，報名啟動記者會上，不但有龍蝦哥哥熱舞炒熱氣氛，林義傑還準備了一件「知名設計師」設計的龍蝦裝送給王心恬，氣氛相當有趣。

2020菊島澎湖跨海馬拉松今天下午5點開始報名。（陳筱琳攝）

近幾年愛上路跑的王心恬，很開心有機會參與，這次計畫報名21K，但她認為42K的風景感覺也很棒，有挑戰更長距離的雄心壯志，訓練上會加強體能，努力邁向終點線。

2008年北京奧運帆船國手張浩，從海上運動挑戰到陸上運動，是去年菊島澎湖跨海馬拉松42K接力組冠軍隊成員，今年繼續挑戰，林義傑直言看好目前定居澎湖的張浩有「地主優勢」、可望再度奪冠。

本屆菊島澎湖跨海馬拉松分為4組，分別是5K小雲雀組、21K天人菊組、42K綠蠵龜組及42K全馬接力組，賽道具備IAAF/AIMS國際專業賽道認證，透過AB點不折返、不繞圈賽道，結合離島與澎湖特有元素，補給站有龍蝦、花枝丸、枕頭餅、海鮮粥等道地美食，要讓跑者體驗與眾不同的路跑盛會。

2020菊島澎湖跨海馬拉松補給站提供許多在地美食。（陳筱琳攝）

(中時 )