搶搭振興三倍券與報復性國旅的熱潮，農委員水土保持局主打「農村安心旅遊」，14日在山守現結盟門市-「山驛漫食館」舉辦媒合會暨門市揭幕，吸引23家旅行業者參與，現場祭出多項振興優惠，將中苗地區的特色農旅推薦給旅行業者，並進行遊程媒合上架販售。

為提升農村再生社區的農村旅遊品質，並提供優質多元的農村體驗，讓體驗農村風情成為國內旅遊的選擇之一，水土保持局自106年起推動優質農村體驗評鑑，至今全台已擇優挑選出114個標竿遊程作為學習典範。

其中，中苗地區有22個單位通過優質農村體驗評鑑，也是今日活動的重點媒合對象，期望藉由媒合會的舉辦，增加農村特色遊程的國內市場通路與能見度，吸引遊客前往中苗地區農村旅遊，帶動地方農特產品消費。

水土保持局長李鎮洋表示，農委會為讓旅客逐步回流農村消費，加碼釋出500萬張、每張250元的農遊券及振興三倍券配套措施，水土保持局為配合農委會政策，規劃相關方案措施，並加強行銷宣傳力道，將民眾帶進農村旅遊並消費，活絡農村經濟。他說，振興三倍券3,000元加上農遊券250元，預估整體效益可達到4,100元以上。

同時，為一次展現中苗農遊的特色與精彩，讓旅行社業者認識中苗農遊特色與魅力，活動現場將展現中苗行動農遊資訊站的農遊特色主題、舊山線鐵道自行車實地踩線，及由山守現夥伴合作籌備的移地食農體驗，如咖啡研磨、客家擂茶體驗、五色飯糰DIY體驗等，與青農特色餐會，讓參與的旅行業者及媒體朋友能有身臨其境的感受。

水土保持局台中分局長黃振全表示，本次旅遊媒合會結合山守現結盟門市─山驛漫食館的揭幕，讓山守現除了作為中苗農村產業共同品牌，也賦予其整合中苗地區農產業與特色旅遊推廣的重要任務。於防疫期間也已整合在地特色農遊業者與山守現銷售據點，推出中苗農遊越玩越優惠、山守現振興券越買越優惠方案，並結合旅行社遊程推出限量超值優惠方案。

為提升活動當日成功媒合機會，搶搭振興三倍券及國內旅遊的熱潮，現場完成簽約的12團，提供每團的商品提貨券（100元提貨券45份），共計將提供5.4萬元的優惠，期望透過旅行社的行銷推廣，帶動農村旅遊人潮，以農業旅遊帶動地方農特產品消費，讓農村動起來！

(工商 )