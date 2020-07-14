配合未來發展及國際化布局，國光生技（4142）14日完成總金額42億元聯貸案，由國光生技董事長詹啟賢與台灣土地銀行董事長黃伯川代表簽訂聯合授信合約，預期資金將運用於未來擴大營運、建廠設備及海外業務拓展。

國光生技表示，這項聯貸案由土地銀行擔任統籌主辦銀行，第一銀行、兆豐銀行、台灣企銀、農業金庫、板信銀行、台中銀行、彰化銀行及合作金庫銀行等共同參與，超額認購達124％，顯見金融同業對國光經營肯定。

國光生技成立於民國54年，為亞洲唯一獲得歐盟GMP認證與美國FDA認證之流感疫苗製造公司，亦是符合台灣PIC/S GMP規範之人用疫苗生物製劑廠；除穩定供給國內所需防疫疫苗，亦投入大量研發能量取得國際藥證及新疫苗之開發。

國光生技近年與美國Protein Sciences公司合作，順利將重組蛋白四價流感疫苗正式商品化於美國上市、聯手中國大陸深圳天道醫藥公司將其低分子依諾肝素鈉推向歐洲市場。因開始提供賽諾菲集團旗下 Protein Sciences疫苗，6月營收月增714.4％；上半年營收4.3億元，年增159.88％。

分析師指出，政府今年在四價公費流感疫苗，總採購量超過600萬劑，其中，國光生取得約6成、近370萬劑的量。不過，新冠肺炎疫情延燒，政府擬讓國軍全面施打四價流感疫苗，再釋出逾17萬劑疫苗招標案，並由國光生獨家拿下，合計今年將供應全台近390萬劑公費疫苗。

此外，國光生技自主研發新冠候選疫苗已獲具體進展，並積極參與國家衛生研究院次單位疫苗與DNA疫苗合作案，加速疫苗研發進度，以期早日實現全民防疫承諾。

(工商 )