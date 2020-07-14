海霸王集團旗下餐飲及飯店品牌推出振興三倍券優惠回饋專案，標榜三倍加碼變六倍霸氣回饋，自7月25日起至9月30日為期兩個月，使用政府發放的「振興三倍券」到店用餐，單筆消費使用紙本券滿500元直接回贈集團3,000元食宿歡樂券。贈券價值不僅有住宿抵用金2,000元，還有餐飲抵用金1,000元，換算折扣最低33折起，效期皆至2020年12月31日止。

海霸王集團表示，除了招牌「海霸王餐廳」、「打狗霸鍋物餐廳」，包括有近年推出的「甲天下新台菜餐廳」、「前鎮水產」、「魅麗海中庭餐廳」都適用，餐飲型態從經典台菜到新台菜，從日式鍋物到西式排餐，通通都適用本次的振興回饋方案。

住宿抵用金2,000元分為兩張1,000元面額抵用券，凡電話或官網預約平日訂房滿1,500元即可使用乙張，還可以同步搭配政府安心旅宿專案，等於零元直接入住！餐飲抵用金1,000元則是分為五張200元面額抵用券，餐飲消費達500元可抵用乙張(詳細使用方式依券面內容為主)。

海霸王旗下「打狗霸」鍋物餐廳在暑假期間推出泰饗樂限定鍋物「泰式酸辣海鮮鍋」、「綠咖哩海陸鍋」，讓民眾們不用出國就可以品嚐濃濃泰國味，活動舉辦至至8月31日止。

(工商 )