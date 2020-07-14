全球新冠肺炎疫情持續延燒，日前更單日新增23萬例確診個案，創下疫情爆發以來的單日新增確診紀錄新高。對此，因防疫不力成為眾矢之的的世界衛生組織（WHO）13日舉行記者會，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）坦言，許多國家走上錯誤的方向，疫情恐怕會越來越嚴重，人們想要回到過去的常態生活，「恐怕已經不可能」。

譚德塞表示，目前全球疫情大略可分為4種狀態，其一是「警覺性高」的國家，這些國家在新冠肺炎爆發之初，便立即採取有效防役對策，成功避免疫情大規模擴散，例如多數的太平洋、加勒比海，以及非洲國家；第二種則是歐洲國家，雖然未能第一時間防堵疫情，但仍靠著嚴格的公衛措施控制住疫情。

譚德塞提到，第三種狀態是已經克服首波疫情高峰，且已逐步放寬限制，但目前還在對抗新一波疫情的國家；至於最後一種，則是還處在大規模爆發的國家，例如美國、南亞及部分非洲國家。他同時把矛頭指向美國，直指目前全球確診半數都在美國，但仍有「太多國家走上了錯誤方向」，忽略病毒依然是頭號公敵。

譚德塞並強調，部分國家開始鬆綁防疫限制措施，卻沒有遵守降低病毒傳播風險的方法，例如保持社交距離、勤洗手、戴口罩等基本原則，只會讓疫情走向變得越來越糟；他也坦言，在可預見的未來，人們想回到過去的常態生活，「恐怕已經不可能」，因此目前的當務之急是盡量降低死亡率與傳播。

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(中時電子報)