嘉義縣義竹鄉農會的中平、田尾及平溪3個綠色照顧站，每站均超過20人參與。（張毓翎攝）

農委會今年推動綠色照顧示範計畫，遴選全台31個農漁會，辦理高齡者關懷服務。（張毓翎攝）

農委會今年推動綠色照顧示範計畫，遴選全台31個農漁會，辦理高齡者關懷服務，此計畫為期3年，第1年為試辦期，原定只需在各鄉鎮市設置1個綠色照顧站，不過，嘉義縣唯二通過的義竹鄉農會，為使服務扎根，直接下鄉於中平、平溪社區設置3個綠色照顧站，免費提供長輩共餐、健康促進及手作課程等服務。

嘉縣老年人口比例19.68％，位居全台之冠，即便各鄉鎮市已有多項老人照顧服務，不少偏鄉地區仍缺乏適合照顧長輩的環境。「農會是最貼近農民的組織！」義竹鄉農會總幹事翁永寧指出，農村人口老化，眼見即將退休的老農愈來愈多，農會希望持續陪伴他們到終老，農委會提出這項計畫時，召集同仁全力爭取。

農委會輔導全台31個農漁會成立綠色照顧站，且沒有硬性規定參加人數及收費標準等，由各農漁會自行決定，義竹農會起初籌備時，挑選尚未有老人資源進駐的地區，並拜訪當地村里長及社區協會理事長，透過他們的宣傳，提高服務能量，目前中平、田尾及平溪3個綠色照顧站，每站均超過20人參與。

第1年申請通過的農漁會，可農委會獲近百萬元的補助款，若試辦成功後，農委會將擴大推廣；提及是否有單位將補助款轉移用途，未落實老人照顧？翁永寧不諱言，這樣的可能性是存在的，他認為，既然決心要辦，就得做到讓地方感受到溫暖，而非草草應付了事，今年是試辦期，未來如何跨部會整合衛福部資源，都是可以努力的方向。

(中時 )