和美鎮長阮厚爵（右5）、代表會主席林金鐘（左4）與代表們聯合宣布好消息，成為全國第一個宣布加碼發現今振興消費的鄉鎮。（謝瓊雲攝）

和美鎮長阮厚爵（右5）、代表會主席林金鐘（左5）與代表們聯合宣布好消息，成為全國第一個宣布加碼發現今振興消費的鄉鎮。（謝瓊雲攝）

根據和美鎮公所自行統計，這波加碼總計將發出5414萬元現金。（謝瓊雲攝）

振興消費三倍券實體紙本券明天正式上路，全國第三大鎮和美鎮，鎮長阮厚爵14日下午宣布加碼，全鎮9萬多名鎮民，每人將可多領到600元現金，盼能更實質促進小費民生經濟，預計將發出5414萬元現金，未來1周內完成行政作業後開始透過里長辦公室發放。

根據統計，截至今年6月底，和美鎮人口數為90235人，僅次於南投草屯鎮、新竹竹東鎮，人口數為全國第三大鎮。根據和美鎮代表會臨時會的決議，在7月1日前設籍於和美鎮的全體鎮民，每人都可加發600元的現金，做為振興消費禮金。這是繼外島澎湖縣、金門縣之後，全國第一個宣布振興消費券加碼發放現金的鄉鎮。

阮厚爵表示，新冠肺炎疫情重創民生經濟，為了提倡消費、促進民生經濟，經代表會共同決議，將運用公所本預算加碼發現金，讓小鎮經濟更繁榮；代表會主席林金鐘也表示，政府說要振興經濟，疫情都已經拖了好幾個月三倍券才定案，而且還要民眾自掏腰包1000元，真的是胡搞亂搞！這次要求公所加碼600元，採現金發放，相信會更加便民、更有感，更好花好用。

阮厚爵強調，過去鎮公所每年的統籌分配款、總預算約在4.7億元至5億元之間，每年剩餘款都有1、2千萬元，今年年底也將正式實施路邊停車收費，有助於增加財源，因此這次振興消費禮金加碼政策，並不會排擠其他預算支出。

公所指出，和美鎮65歲以上老人，每年除了縣府的敬老金之外，還有公所加碼的500元現金，早年也有生育補貼1萬元，在前縣長魏明谷任內補助每胎3萬元後取消，如今配合中央振興消費政策，公所已擬定發放處理要點，將送代表會審議通過後，依要點實施現金發放作業。

(中時 )