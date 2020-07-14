政府推出促進消費的振興券刺激消費，花蓮縣衛生局接獲民眾詢問，3倍券可否用於照料負擔等費用，衛生局長朱家祥今天明確說「可以」，他說，依經濟部中小企業處公告適用範圍，振興3倍券可支付長照自行付擔費用，等同現金使用。

朱家祥表示，花蓮配合中央推動長照2.0服務以來，長照服務使用涵蓋率全國第2，各類長照服務提供單位全縣達100多家、服務約7000多人，長照2.0自前年起提供「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務、「喘息服務」等4大包給付服務，在「長期照顧給付及支付基準」即對接受長照服務者，按不同身分別，應自行部分負擔有所規定，民眾及服務單位都有所遵從。

朱家祥說，依據行政院公告的「振興三倍券 Q＆A店家篇」，長照服務提供單位可以收取民眾振興3倍券，前往金融機構兌換，等於將服務提供單位也視為一般店家，收取振興3倍券之後進行相關資料登記，就可以到金融機構兌換現金。請長照服務使用者，使用振興3倍券支付費用前，先向服務單位確認有無配合使用振興3倍券方案。

長照自付額，衛生局以輔具為例，長照等級2級以上者，經輔具中心甲類輔具人員評估，自獲核定補助起「3年內」，以新台幣4萬元為限，民眾自行負擔比率為一般戶30％、中低收入戶10％、低收入戶則免自行負擔。另提醒輔具因使用材質優劣，也會反映在價格上，政府已訂定相關補助上限及使用年限，提醒民眾購買前應先了解自己的權利與義務。

民眾若有長照服務需求，可撥打長照專線1966或至花縣13鄉鎮市衛生所長照分站洽詢。

(中時 )