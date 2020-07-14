據內政部統計處最新資料顯示，桃園市在2020年6月總人口數約有225.8萬人，短短一年半淨遷入桃園有24,130人，其中桃園市最得「雙北人與台中人」的寵愛，桃園市成為「脫北者」的首選。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，據統計2019年至今年6月底，最愛移居桃園的縣市，第一名是新北市有2.7萬人多，其次是台北市有1.4萬人以及第三名的台中市，根據實價登錄統計2020年住宅平均單價為32.2萬元、60.5萬元以及19.5萬元，房價明顯高於桃園市的19萬元，全國房價所得比在8.58倍，桃園卻僅是7.26倍，顯見桃園房價親民度高因而受青睞。

從貸款負擔率來看，這三個縣市貸款負擔率相當高均落在40%以上，台北市更高達57.11%負擔率，但桃園市僅只有29.73%的貸款負擔率，因而讓桃園市大受歡迎。

江怡慧補充說明，桃園地理位置上面有兩個最大優勢，第一、桃園是全台唯一個有空港、高鐵與捷運的都會區，更有國道1與國道3南來北往的便利，桃園所在中心樞紐區位是無可替代，20分鐘即可進到大台北都會區，加上台北居大不易，桃園到台北的通勤時間大幅縮減，居雙北與居桃園在通勤時間上差異並不大，這股移居潮定會更加明顯。

第二、桃園市是全台最大的工業科技城市，有32個報編工業區，尚有台灣500大製造業有超過1/3都選擇在桃園設廠，產業類別有傳統產業到高科技產業，在公司登記家數增加率來看，2019年初至今增加家數約有6.2萬家，占全台增加最近3成8之多，顯見在各產業在桃園市的就業機會方面是相當充足。

江怡慧強調，房市動能不外乎就是人口、交通、產業與建設議題四大引擎，桃園市現階段的表現各項齊備，沒有不暢旺的理由。

(時報資訊)