投資人將前一日大漲的獲利落袋，周二日股收跌，隔夜以科技股為主的那斯達克指數重挫，拖累半導體與其他高科技股表現。

周二日經225指數收跌0.87%，為22,587.01點，失守前一日創下的1個月高點。

東證一部指數收跌0.50%，為1565.15點，前一日大漲2.46%。33大類股普遍下跌，以漁林、航空及陸運股表現最差，分別收跌2.07%、2.02%與1.61%。

受周一那斯達克指數跌逾2%影響，半導體股表現黯淡，愛德萬測試收跌2.43%，Screen控股跌2.41%，東京威力科創跌1.45%。其他科技股亦走弱，富士通跌0.3%，發那科跌0.69%。索尼在前一日站上2001年來新高後，今日下挫1.98%。

日經重量級權值股軟銀集團下跌1.36%，因《華爾街日報》報導該公司正在考慮英國晶片設計公司安謀（Arm Holdings）的策略性選項，包括部分或整個打包出售，或是發行股票上市。

(時報資訊)