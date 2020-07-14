投資人將前一日大漲的獲利落袋，周二日股收跌，隔夜以科技股為主的那斯達克指數重挫，拖累半導體與其他高科技股表現。
周二日經225指數收跌0.87%，為22,587.01點，失守前一日創下的1個月高點。
東證一部指數收跌0.50%，為1565.15點，前一日大漲2.46%。33大類股普遍下跌，以漁林、航空及陸運股表現最差，分別收跌2.07%、2.02%與1.61%。
受周一那斯達克指數跌逾2%影響，半導體股表現黯淡，愛德萬測試收跌2.43%，Screen控股跌2.41%，東京威力科創跌1.45%。其他科技股亦走弱，富士通跌0.3%，發那科跌0.69%。索尼在前一日站上2001年來新高後，今日下挫1.98%。
日經重量級權值股軟銀集團下跌1.36%，因《華爾街日報》報導該公司正在考慮英國晶片設計公司安謀（Arm Holdings）的策略性選項，包括部分或整個打包出售，或是發行股票上市。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。