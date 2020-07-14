國光生(4142)今日完成總金額新台幣42億元聯貸案，由國光生技董事長詹啟賢與台灣土地銀行董事長黃伯川代表簽訂聯合授信合約，預期資金將配合公司未來發展及國際化布局，運用於未來擴大營運、建廠設備及海外業務拓展，前景可期。

這項聯貸案由土地銀行擔任統籌主辦銀行，第一銀行、兆豐銀行、台灣企銀、農業金庫、板信銀行、台中銀行、彰化銀行及合作金庫銀行等共同參與，超額認購達124％，顯見金融同業對於國光生科長期務實經營均予認同與肯定。

國光生技除穩定供給國內所需防疫疫苗，亦投入大量研發能量取得國際藥證及新疫苗之開發，近年與美國Protein Sciences公司合作，順利將重組蛋白四價流感疫苗正式商品化於美國上市、聯手中國大陸深圳天道醫藥公司將其低分子依諾肝素鈉推向歐洲市場。

在今年新冠肺炎疫情中，國光生技自主研發新冠候選疫苗已獲具體進展，並積極參與國家衛生研究院次單位疫苗與DNA疫苗合作案，加速疫苗研發進度，以期早日實現全民防疫、台灣優先的承諾。

(時報資訊)