國票金(2889)今天舉行法人說明會，董事長魏啟林表示，上半年國票金稅後淨利年增率達10.13％，下半年雖然還有很多不確定因素，很多行庫下修獲利預期，但國票金對各種金融環境變化做出很多模擬，仍有信心下半年獲利表現要優於上半年。

今年國票金董監改選後，旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中新任國票金副董，今天親自到場聆聽法說會，為今年業績逆勢成長的團隊給予最大支持。

魏啟林指出，上半年面臨新冠肺炎，經濟出現很大變化，國際供應鏈出現斷鏈現象，各國政府刺激市場，避免走回1930年代經濟蕭條，創造史無前例資本市場大量震盪，國票金快速因應金融市場殖利率激烈變化，三家子公司步步為營，上半年國票金稅後淨利仍成長1成。

下半年景氣變化莫測，市場擔心二次疫情高峰來臨及再推新的貨幣政策，但國票金對下半年各種經濟作很多模擬，仍對下半年經營仍具信心。

國票金上半年稅後淨利14.9億元，年增10.13％，每股盈餘0.52元，每股淨值13.25元。各子公司方面，國票上半年稅後淨利13.09億元，年增11.12％；國票證券稅後淨利3.87億元，年增4.59％；國票創投稅後淨利0.81億元，年增15.71％。

國票上半年票券業務11.7億元，年增高達57.55％，債券業務8.66億元，年增42.66％，國票領先同業佈局外幣債券業務，其中，3成為主權債，信用風險相對可控，外幣債RP成本今年市場資金充裕走低，利差持續提升，讓部位未實現利益達30億元以上，外幣債業務已成為國票重點業務，至6月底已經達到348.9億元，年增119.6％。

在票券自保業務上，雖然面臨政府積極救市，銀行授信利差下滑，但國票調整授信結構，善用不動產授信資源、開發綠能發電業等，使得授信利差維持在119.23bp，優於銀行業。

國票證券部分，上半年台股日均量達2165億元，使得國票證券上半年經紀業務成交量1.06兆元，年增58.85％，經紀業務市占率提高到2.11％。上半年經紀業務收益11.22億元，年增67.21％，自營業務收益3.93億元，承銷業務收益1.44億元，分別年增23.55％及8.64％。

國票創投今年因生技股走勢強勁，上半年出售有價證券獲利0.81億元，年增63.87％，至6月底長期投資金額為10.79億元，以半導體、文創及電機機械為主。

創投轉投資的國旺租賃營收逐年成長，上半年營收0.34億元人民幣，淨利潤0.09億元人民幣，授信餘額6.04億元人民幣，逾放比至6月底控制在2.5％以內。

網銀樂天國際商業銀行籌備方面，樂天國際商銀董事長簡明仁指出，5月18日取得經濟部核准設立公司，整合所有資料，7月初已經向金管會申請核發執照，預定10月開業，有機會成為台灣第一家開業網銀。前三個月業務以個人存款、個人信貸為主，之後開辦個人房貸及法人金融、外匯等理財業務。

(時報資訊)