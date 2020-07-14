監察院長被提名人陳菊今天原本要到立法院議場接受立委詢答，不過藍綠立委爆發衝突，藍委佔領議場，陳菊沒上台備詢便離去。不過在激烈衝突中，發生民進黨立委鍾佳濱推擠國民黨立委鄭正鈐助理下樓梯事件，鄭正鈐說，他的助理在場並未介入推擠，只是站在樓梯邊防止有人跌落，卻遭鍾佳濱推下樓梯，還扭倒腳。

鍾佳濱今天在推擠過後向記者展示手指包紮的傷口及褲子上的血跡，並指控國民黨立委助理也介入衝撞。不過鄭正鈐也出示證據影片，顯示鍾佳濱以架拐子的方式，把站在後方的鄭正鈐助理給推下樓梯，鄭的助理摔下樓梯後還因此扭傷腳，目前已經到醫院去驗傷。

鄭正鈐表示，他都有要求助理在場就是負責協助，不能介入委員爭端，今天上午他的助理也是如此，他的助理當時所佔的位子是委員們的後方，因為再往後就是樓梯，如果委員推擠，可能導致有人跌倒受傷，所以他站在那邊，沒有介入推擠，沒想到竟然被鍾佳濱給推下樓梯。

鄭正鈐認為，民進黨的立委不要打人的喊被打，助理也不是立委的出氣筒，且推下樓梯是非常危險的行為，尤其那時人潮擁擠，說不定還會造成更多人受傷，鍾佳濱這樣的行為相當不適當。

(中時 )