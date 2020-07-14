新冠肺炎疫情重挫全球經濟動能，台灣觀光旅遊產業遇強襲受災嚴重，如今國內疫情雖受控並解封，餐飲業逐漸復甦，但觀光旅遊業仍水深火熱，為此王品集團宣布將於9月至12月推動集團內部「台灣旅遊計畫」，同仁依在職年資給予1／3～全額不等的補助，並開放同仁家屬自費報名參加，初步估計至少超過6,000名同仁及眷屬參加。

王品董事長陳正輝表示，「敢拼、能賺、愛玩」一直是王品人的DNA，在疫情非常時期，同仁展現「敢拼」的勇氣，穩住經營成果、5月、6月更連續兩個月創下營收新高，集團除感謝同仁堅守崗位，並希望同仁在努力工作之餘，注重身心調劑，決定延續公司的企業文化，舉辦「台灣旅遊計畫」，也期盼拋磚引玉，為緩步解凍的旅遊業者，盡點棉薄之力，共同振興台灣經濟。

王品集團自1995年起，舉辦同仁國外旅遊，主要是希望讓同仁像「修學分」的走訪各國、增廣見聞，今年受限國際疫情、各國旅遊管制而暫停。在政府宣布本土解封後，王品邀請長期合作的「雄獅」、「可樂」、「東南」和「華郁」等旅行業者規劃行程。

雄獅旅遊表示，餐飲與旅遊業同為疫情海嘯第一排的受災戶，雄獅與王品在疫情中努力創新與轉型深獲肯定，如今台灣解封、國旅增溫，藉由客製化國旅體驗行程合作，共同為觀光產業打氣。雄獅感謝王品力挺，量身打造「宜蘭+龜山島」的行程，安排造訪台灣人一生一定要上的龜山島，欣賞美麗牛奶湖的特殊地貌。

華郁旅遊負責規畫王品集團「台南+墾丁」行程，與王品集團長達15年合作的「可樂旅遊」，此次推出「東部洄瀾古道 五星遠雄悅來」行程，結合花東縱谷的天然景致、純樸憨厚的人文風情，再搭配網美必推的私房秘境，以及五星遠雄悅來飯店的度假盛宴。東南旅遊 則為王品集團量身規劃最具當地特色的金門行程。

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