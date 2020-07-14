美媒報導，白宮圍剿佛奇，內部流傳他的一長串過失清單。

美媒周末指出，白宮開始圍剿首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci），試圖降低他的聲譽，內部還流傳一長串過失清單。對此，白宮昨（13）日認了有清單，但強調不是在對他進行「敵情研究」。另根據消息人士透露，部分白宮官員戲稱佛奇是「黑暗與末日博士」。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，昨日記者會上被問及白宮圍剿佛奇一事時，白宮發言人麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）否認那一長串針對佛奇的過失清單是對他個人進行的「敵情研究」，她指出，是基於《華盛頓郵報》（The Washington Post）提問，白宮才提供這份清單作為回應，證實了白宮有這份清單的說法。

麥肯阿尼強調，佛奇是眾多提供建議的冠狀病毒工作小組中的一員，「有許多不同領域的專家，總統聽取工作小組的所有建議以及不同意見，並且採取最適合國家的方式。」

除此之外，2名資深白宮消息人士透露，川普的助手們有時會戲稱佛奇為「黑暗與末日博士」（Dr. Gloom and Doom）。

《華盛頓郵報》日前率先報導，白宮已開始對佛奇（Anthony Fauci）發動攻擊，試圖降低他的聲譽，白宮內部還流傳一長串清單，羅列佛奇對疫情的各項錯誤判斷及評論，其中包含疫情爆發初期，佛奇稱「新冠病毒不是重大威脅」、「民眾不需要戴口罩」等評論。

民主黨籍眾議員謝安達（Adam Schiff）批評美國總統川普無法接受民眾信任佛奇更勝於他的事實，因此發動攻擊。

佛奇上周接受《金融時報》（Financial Times）專訪時稱，自己一直以來就有「說真話、不美化事情的名聲」。

根據美國廣播公司新聞網/易普索（ABC News/Ipsos）10日公布的民調，67%的美國人不滿意川普處理疫情的成果。

(中時電子報)