立法院今臨時會進行監察院長被提名人陳菊資格審查，國民黨和民進黨兩黨立委爆發嚴重衝突，對於在野黨質疑陳菊的各項爭議，對於高雄氣爆善款運用，陳菊辦公室發聲明，若國民黨認為發現新事證足以證明善款使用違法，請直接移交檢調，由司法辨明是非。

聲明指出，氣爆善後一切作為，包含善款使用等，均已經歷過多次司法及行政檢視，並無所指之違失，特別善款之使用，每年度都向包含馬政府時期在內的行政院逐一申報核備，均無問題。

聲明說，無論韓前市長在任內兩年進行的調查，或馬前總統提名之馬系監委半年的調查，都沒有找出任何違法的證據，且馬系監委提出之糾正案，亦有其他監委公開表示不同意見，認為高雄市政府處理得宜。

聲明強調，若國民黨認為發現新事證足以證明善款使用違法，請直接移交檢調，由司法辨明是非。

針對今日國民黨所提三點質疑；聲明回應，局處挪用之說根本是惡意中傷，市府消防安全以及勞安部門，因應當下社會對於盡速提升消防檢查設備之不足的訴求，經過善款委員會的核定並執行，以部分未指定善款以及「指定用於消防設備」的指定捐款購置消防及勞安設備，符合「高雄市政府八一石化氣爆事件民間捐款專戶設置管理及運用作業要點」，完全合法。

此外，律師費用完全依政府採購法公開評選，且由市府統一聘任律師提起訴訟，可節省每案平均所需之律師及裁判費用，對災民求償更為有利，同時，在韓前市長任內二年，法制局也沒有找到任何違法的證據。

聲明表示，高市府社會局收到20張支票、開出72張收據，清清楚楚沒有遺漏。國民黨民代根本是搞不清楚狀況、烏龍爆料，所有的善款都有經過善款委員會逐筆核對，經過律師、會計師及傷者本人等代表檢視，根本無從隱匿。

聲明說，國民黨民代一再在高雄人的傷口上灑鹽、以高雄人的傷痛榨取政治利益，令人不齒。同時，一再杜撰似是而非、移花接木、子虛烏有的弊案，企圖以三人成虎、曾參殺人的手法抹殺、毀滅陳菊被提名人的名譽與人格，更令人感到遺憾。俗話說，謊話說一千次就會變成真的，但陳菊辦公室相信台灣社會有智慧分辨真假，對於從追蹤器到道具支票，烏龍爆料不斷的國民黨民代，台灣社會必定自有公評。

(中時 )