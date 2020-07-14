北市議員林亮君發現，都發局、建管處於2018年3月17日發出針對大巨蛋違反建築技術規則第97、127條的新聞稿，已悄悄刪除下架。（摘自北市議員林亮君臉書／張穎齊台北傳真）

北市議員林亮君發現，都發局、建管處於2018年3月17日發出針對大巨蛋違反建築技術規則第97、127條的新聞稿，已悄悄刪除下架。（摘自北市議員林亮君臉書／張穎齊台北傳真）

大巨蛋違反建築技術規則第97、127條，但北市府卻仍堅持將發建照，拚明年底完工，引發爭議，議員林亮君繼發現有5座安全梯無任何防火區畫、並偷裝吸音棉後，14日再發現，都發局、建管處於2018年3月17日發出針對此2條法的新聞稿，已悄悄刪除下架，痛批市府心裡有鬼。都發局回應，局內上下正在調查中。

林亮君指出，都發局、建管處2018年3月17日發布1篇新聞稿，標題叫做「大巨蛋如欲做演唱會使用，應依建築技術規則建築設計施工編第127條檢討或依法送性能審查排除」，現在這篇新聞稿已經悄悄被北市府全面下架，不留一點痕跡，但其實若用Google關鍵字去搜尋，還是能顯示相關結果，只是點進去連結均已失效。

林亮君說，北市府偷偷湮滅的這篇新聞稿，內容提到「本案體育館棟觀眾席主層位於基地地面以下10.5公尺，不符合第127條規定」、「該等樓梯並非戶外安全梯且並未設置一小時以上防火時效之防火區畫，與建築技術規則建築設計施工編第97條規定安全梯構造不符」，這就是必須依法檢討或向台建中心申請性能審查的鐵證。

「北市府現在刪文，是心裡有鬼嗎？」林亮君痛批，市府為包庇遠雄，竟連以前說過的話也趕快消滅，上次抓到遠雄偷裝吸音棉，市長柯文哲痛罵建管處「整條街都知道賭場在哪，只有管區警察不知道」，現在看來，建管處根本清楚得很，只是警察已經變圍事了，若官員瞎扯什麼誤刪這種理由，隨便找個基層出來頂罪，她是不會接受的。

都發局對此則回應，目前局內上下正在調查中。

(中時 )