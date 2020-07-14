近日Rosé（朴彩英）曬出替親姊姊Alice（朴智英）慶生，沒想到當律師的親姊除了是學霸，和偶像妹妹合照外貌毫不遜色。(圖/ 摘自Rosé IG)

南韓人氣女團BLACKPINK從出道就話題不斷，4名成員不僅能歌擅舞，每個外貌都是女神級；近日成員之一的Rosé（朴彩英）曬出替親姊姊Alice（朴智英）慶生，沒想到當律師的親姊除了是學霸，和偶像妹妹合照外貌毫不遜色。

Rosé在限時動態分享和Alice吃飯的照片，並寫上「生日快樂，這個世界上我最喜愛的人」，她難得曬出家人的照片，意外讓親姊外貌又受到討論；傳聞Alice是個學霸，先前Rosé就曾恭喜姊姊考到律師執照，另外姊妹倆外貌根本神複製，水汪汪電眼、高挺鼻樑和鵝蛋臉，合照就像是一對漂亮雙胞胎。

而Rosé從小在澳洲長大，在求學時曾是啦啦隊隊長和唱詩班成員，也讓她發現自己愛唱歌，在經紀公司YG娛樂到雪梨挖掘新人，她只是在父親開玩笑建議之下參加選拔，得到第一名後就到韓國當練習生；在當了4年練習生後，在2016年8月以女團BLACKPINK主唱出道。

(中時電子報)