台中市警方於7日起指派保安大隊、交通大隊及刑警大隊派員進行維安戒護。（台中市警局提供／馮惠宜台中傳真）

政府振興三倍券經兩波預購、7月15日將正式開放領用，為讓振興券安全配送到各超商、郵局，台中市警察局從7日開始派員進行振興券運送維安戒護工作，迄今累計每天至少一趟，出動警力逾百名。

台中市政府警察局指出，台中市警方於7日起指派保安大隊、交通大隊及刑警大隊派員進行維安戒護，分別擔任前導、殿後及蒐證作業，本次維安勤務保安大隊特勤中隊員警比照公職人員選舉選票印製勤務模式，採複式維安戒護裝載振興券的郵務車。

台中市警局振興券押送維安戒護作業，主要是配合郵政總局從台北市郵件處理中心分批將振興券押送到位於台中市英才路的英才郵局，數量經台中郵務處清點無誤後，再由各區郵務人員及所轄各分局員警護送回去，確保三倍券能安全送至民眾手中，有效振興經濟。

這項振興券押送維安戒護作業已持續8天，市警局估算累計已投入超過百名警力，雖然勤務增加，但保安大隊大隊長賈立民指出，此次政府發行的三倍券是因應新冠狀病毒所引發全球性經濟低迷，所採取振興經濟的一支強心針，也是民眾殷殷期盼政府之德政，警方務求做到維安滴水不漏，確保三倍券能安全抵達指定場所。

(中時 )